Não é 'Lasso'? Tudo sobre o novo álbum de Lana Del Rey

A cantora Lana Del Rey surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (25) ao anunciar o lançamento de seu próximo álbum, intitulado The Right Person Will Stay. O disco, que será disponibilizado nas plataformas de streaming no dia 21 de maio de 2025, contará com 13 faixas inéditas e sucede Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, lançado em 2023.

A produção do novo projeto reúne nomes de peso como Jack Antonoff, Luke Laird e Drew Erickson, garantindo uma combinação que promete emocionar os admiradores da artista. No entanto, ainda paira a dúvida se este trabalho representa o aguardado álbum country de Lana, anteriormente especulado sob o título Lasso.

Em uma entrevista recente à revista Time, Lana explicou sua postura em não detalhar projetos futuros antes do lançamento oficial. “No segundo em que você começa a falar sobre o trabalho que está por vir, você está plantando essas sementes na cabeça das pessoas”, afirmou.

“A razão pela qual eu não falo sobre as coisas até que elas sejam lançadas é muito sucinta: eu gosto de deixar a música ser o primeiro ponto de entrada para as pessoas.” Desde sua colaboração com o rapper Quavo na faixa Tough, lançada em julho, os fãs aguardam ansiosamente os próximos passos de Lana.

Com o anúncio de The Right Person Will Stay, as expectativas para um novo capítulo na carreira da diva pop estão mais altas do que nunca.

Confirmada colaboração (country) com Lana Del Rey em ‘Lasso’

Lana Del Rey está prestes a dar um passo emocionante em sua carreira musical ao retornar ao gênero country com seu novo álbum intitulado Lasso. A colaboração será feita mais uma vez com seu parceiro criativo de longa data, Jack Antonoff, que confirmou o projeto em uma recente entrevista à Time.

Antonoff, conhecido por seu trabalho com a cantora em álbuns anteriores como Norman Fucking Rockwell (2019) e Chemtrails Over the Country Club (2021), não entrou em muitos detalhes sobre Lasso, mas expressou entusiasmo pelo projeto. “Nós estamos… sim,” disse ele, referindo-se ao trabalho com Lana.

Ele também comentou sobre sua preferência em manter o mistério até que a música seja lançada, enfatizando a importância da experiência de ouvir a obra pela primeira vez sem informações prévias. “Não quero roubar a experiência de ninguém de ouvir isso sem contexto,” explicou Antonoff. “Quando você começa a falar sobre o trabalho que está por vir, você está plantando essas sementes na cabeça das pessoas.”

Lana Del Rey, por sua vez, já havia mencionado sua transição para o country em janeiro, durante a semana do Grammy, afirmando que “o negócio da música está indo para o country”. Ela destacou que Antonoff a acompanhou em suas viagens a locais icônicos do gênero, como Muscle Shoals e Nashville, nos últimos quatro anos.

O novo álbum promete trazer influências country, mantendo a essência poética e melódica que caracteriza a artista. Com uma trajetória que inclui vários sucessos nas paradas, como Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, que alcançou a terceira posição na Billboard 200, a expectativa em torno de Lasso só cresce.