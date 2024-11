O que Elton John revelou sobre perda da visão de um olho

O cantor Elton John, de 77 anos, revelou nesta segunda-feira (25) que perdeu completamente a visão do olho direito devido a uma grave infecção contraída em julho, enquanto estava no sul da França. A revelação foi feita durante uma entrevista ao programa Good Morning America, da rede ABC, onde o artista compartilhou detalhes sobre sua condição e os impactos em sua vida profissional e pessoal.

“Não consigo ver nada, nem mesmo uma letra. Não consigo assistir nada. Isso me deixou chocado”, desabafou o músico. Elton também revelou que a visão do olho esquerdo não está em perfeitas condições, mas permanece confiante na recuperação: “Há esperança e confiança de que tudo ficará bem”.

Por conta da perda de visão, o lançamento de seu próximo álbum foi adiado. Elton explicou que as limitações atuais dificultam o trabalho em estúdio: “Estou um pouco limitado. Posso fazer essa entrevista, mas entrar no estúdio e gravar, não sei se conseguiria”.

Apesar dos desafios, o cantor está promovendo o lançamento de seu documentário Elton John: Never Too Late, que estreia no dia 13 de dezembro na Disney+. A produção retrata sua vida pessoal e profissional, abordando temas como sua carreira, família e batalha contra o vício em drogas.

Nos últimos anos, Elton John enfrentou uma série de complicações de saúde. Em 2017, foi diagnosticado com câncer de próstata, o que resultou em uma cirurgia. Além disso, realizou procedimentos no joelho e no quadril após uma queda que agravou dores crônicas.

Apesar das adversidades, o cantor mantém uma visão positiva sobre sua vida. Ele destacou o apoio incondicional de seu marido, David Furnish, e dos filhos do casal, Zachary, de 13 anos, e Elijah, de 12. Elton, que encerrou as turnês em 2023 para se dedicar à família, reforçou o valor desse tempo com os filhos: “Sou o homem mais sortudo do mundo”.