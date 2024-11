Qual será a tracklist do novo álbum da Rosé, do Blackpink - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs de Rosé, integrante do BLACKPINK, já podem começar a contagem regressiva! O tão aguardado álbum solo da cantora, intitulado Rosie, será lançado no próximo dia 6 de dezembro em todas as plataformas de streaming. Para aumentar a ansiedade, Rosé divulgou a lista completa de faixas que compõem o disco, prometendo uma experiência musical única e diversificada.

O álbum contará com 12 músicas inéditas:

3am Two Years Toxic Till The End Drinks or Coffee Gameboy Stay a Little Longer Not The Same Call It The End Too Bad For Us Dance All Night Number One Girl APT.

Com títulos que sugerem uma mistura de emoções e narrativas, Rosé deve explorar novas sonoridades enquanto mantém sua identidade artística marcante. O projeto é aguardado com grande expectativa, especialmente após o sucesso de suas faixas solo anteriores, como On The Ground e Gone.

O lançamento de Rosie marca um novo capítulo na carreira solo da artista, que já é aclamada como uma das vozes mais icônicas da música pop atual. Agora, os fãs só precisam esperar mais alguns dias para conferir como Rosé transformará essas canções em uma jornada musical inesquecível.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ROSE? (@roses_are_rosie)

Tudo sobre ‘number one girl’ da Rose, do Blackpink

Rosé, integrante do BLACKPINK, surpreendeu os fãs com o lançamento do single “Number One Girl”. A faixa, que já chegou acompanhada de um videoclipe, faz parte do primeiro álbum solo da cantora desde sua saída da YG Entertainment, intitulado “Rosie”, com lançamento previsto para 6 de dezembro.

O projeto marca um novo capítulo na carreira de Rosé, agora fora da gigante do k-pop que gerenciou o BLACKPINK desde sua estreia. Em entrevista à revista ID Magazine, a cantora revelou que começou a idealizar o álbum logo após o histórico show do grupo no festival Coachella, em 2023, onde elas foram a primeira atração principal de k-pop a subir ao palco principal.

Ainda em 2023, Rosé estava em meio a uma intensa turnê mundial com o BLACKPINK, que somou 66 apresentações ao redor do globo, embora sem passar pelo Brasil. Após o fim da turnê, ela conta que enfrentou um período de vazio emocional, o que a motivou a se mudar para a Califórnia e focar na produção de suas próprias músicas como uma forma de superar essa fase.

“O processo do álbum foi muito terapêutico. Era o único lugar onde eu me sentia sã,” compartilhou a cantora. “Houve dias ruins em que eu precisava daquela sensação de segurança, como se estivesse sendo cuidada por minha mãe. Foi isso que me manteve em pé por um ano.”

Com o lançamento de “Number One Girl”, os fãs já podem ter uma ideia do que esperar de “Rosie”, que promete trazer uma abordagem mais pessoal e emocional da artista. Confira o clipe do single no canal oficial da cantora.