Saiba a possível setlist do show do Bring Me The Horizon no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O Bring Me The Horizon está prestes a fazer sua estreia em um show em estádio no Brasil e promete agitar os fãs no Allianz Park, em São Paulo, no próximo sábado, 30 de novembro. Antes do grande evento, a banda se apresenta em São Paulo em uma casa de shows menor, a Audio, nesta quinta-feira (28), com ingressos já esgotados.

Quem não conseguiu garantir ingresso para o show na Audio ainda pode garantir a entrada para o show no Allianz Park, onde a banda promete um setlist épico, conforme revelado pelo vocalista Oliver Sykes. O cantor destacou que o show será “o melhor e mais longo que já tocamos”, prometendo agradar uma vasta gama de fãs.

Embora o setlist final ainda possa sofrer alterações, a banda seguiu o mesmo padrão de seu recente show na Indonésia (25 de agosto) e preparou uma lista de músicas que inclui grandes sucessos da carreira. A seguir, confira o provável setlist para os shows do Bring Me The Horizon no Brasil: