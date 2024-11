O provável setlist do Iron Maiden nos shows no Brasil

O Iron Maiden está prestes a desembarcar no Brasil para a tão aguardada THE FUTURE PAST TOUR, com apresentações marcadas para os dias 6 e 7 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos para o primeiro show ainda estão disponíveis no site da Livepass, e a expectativa para a performance da banda britânica é enorme, especialmente com a inclusão de músicas do recente álbum Senjutsu, lançado em 2021, e também do clássico Somewhere In Time (1986).

Durante essa turnê, os fãs terão a oportunidade de ouvir uma mistura de faixas recentes e antigas, acompanhadas da já tradicional energia intensa do grupo. A abertura dos shows ficará por conta da banda dinamarquesa VOLBEAT, que promete esquentar ainda mais o clima da noite.

Embora o setlist oficial ainda possa sofrer ajustes, uma versão provável foi observada nos shows realizados pela banda em Bogotá, na Colômbia, no dia 24 de novembro. Confira abaixo a lista das músicas que provavelmente farão parte das apresentações no Brasil: