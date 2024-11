Alexandre Pires cancela show em decorrência da morte de seu pai

O cantor e compositor Alexandre Pires cancelou o show que deveria acontecer no domingo (24), na cidade de Bauru, interior de São Paulo, em virtude da morte de seu pai, João Pires do Nascimento que estava com 72 anos e faleceu no sábado (23), no Hospital de Câncer de Barretos, onde estava internado há uma semana, o pai do cantor lutava contra um câncer, e estava em tratamento.

Alexandre Pires deveria se apresentar no Recinto Mello Moraes, no aniversário de 50 anos da Grand Expo Bauru, no estado de São Paulo. A dupla Rio Negro e Solimões e o DJ B2C, substituíram o artista. A organização do evento lamentou a morte de João Pires do Nascimento: “Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com Alexandre Pires e seus familiares. Agradecemos a compreensão de todos”.

Foi divulgado nas redes sociais do artista um comunicado: Agradecemos a compreensão de todos neste momento de luto e solidariedade. Contamos com o apoio de vocês neste momento tão delicado para Alexandre e sua família.

Alexandre Pires e ‘O Baile do Nego Véio 2’

Alexandre Pires segue com o projeto O Baile do Nego Véio 2, com hits que marcaram uma geração: Anos 90. São mais de 3 horas de espetáculo, onde o artista interpreta vários gêneros musicais como pagode, axé, rock, forró e pop. Sucessos como Mineirinho, Depois Do Prazer e Essa Tal Liberdade, não podem ficar de fora do repertório do show, os fãs ainda podem recordar da época que o artista era vocalista do grupo Só Pra Contrariar.

O show conta com cenários novos, uma cenografia impecável, e um show de luzes com efeitos especiais. Alexandre Pires é um dos cantores mais renomados do Brasil, conhecido por sua habilidade vocal e performances emocionantes.

Sua carreira abrange diversos gêneros, incluindo samba, MPB e música latina. Em seus shows, Pires transmite uma energia contagiante, conectando-se profundamente com o público. Suas apresentações são marcadas pela combinação de sua voz poderosa e carisma no palco.

Ao longo dos anos, ele tem sido aclamado por sua capacidade de reinterpretar clássicos e criar novas músicas que tocam o coração dos fãs. Seu talento é um reflexo de sua dedicação e amor pela música brasileira e internacional. O artista tem mais de 35 anos de carreira, e foi um dos fundadores do grupo Só Pra Contrariar (SPC), ao lado de seu irmão, Fernando Pires, e de seu primo, Juliano. O grupo fez muito sucesso na década de 90, vendendo mais de 20 milhões de discos.