Musa do OnlyFans faz cirurgia para ‘voltar a ser virgem’ e vai leiloar a "primeira vez"

Ketlin Groisman, influenciadora e criadora de conteúdo adulto conhecida por sua presença em plataformas como OnlyFans e VibX no Telegram, tomou uma decisão que vem chamando atenção: após realizar uma cirurgia de reconstrução do hímen, a musa decidiu leiloar a experiência de reviver sua "primeira vez".

A cirurgia, avaliada em R$ 18 mil, foi um sucesso, e Ketlin está animada para celebrar o resultado de maneira inusitada. Segundo ela, a decisão não é apenas uma celebração pessoal, mas também um convite para compartilhar um momento único com alguém especial.

"A cirurgia foi um sucesso absoluto. Agora quero viver a sensação da minha primeira vez, sabendo direitinho o que quero, então vai ser inesquecível, para dizer o mínimo", afirmou a jovem.

Repercussão e propostas impressionantes

O anúncio gerou grande repercussão nas redes sociais e nos círculos de fãs de Ketlin. A novidade despertou intensa curiosidade, com seguidores ansiosos por mais detalhes sobre como será o leilão e como a experiência será conduzida.

Propostas já começaram a chegar, e algumas são impressionantes. Um fã brasileiro que vive na Itália ofereceu nada menos que R$ 500 mil para passar um fim de semana ao lado da musa em um destino paradisíaco, com a condição de ser escolhido para vivenciar esse momento único.

Apesar das críticas e controvérsias envolvendo a decisão, Ketlin mantém sua postura firme. Ela defende que sua escolha é um exercício de autonomia sobre seu próprio corpo. "Não me incomodo com o que falam. A mulher faz o que quiser com o próprio corpo, não vou me limitar com o que outros dizem", declarou ela.

Próximos passos

Ketlin já adiantou que em breve divulgará todos os detalhes sobre a dinâmica do leilão. O valor arrecadado, segundo a influenciadora, será destinado a projetos pessoais, incluindo investimentos em negócios.

Enquanto isso, fãs e críticos seguem atentos aos desdobramentos dessa decisão ousada, que consolida Ketlin como uma figura polêmica e inovadora no universo do entretenimento adulto.