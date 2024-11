Deborah Secco: confira as 5 revelações mais polêmicas da atriz sobre sexo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Uma das maiores atrizes da TV brasileira, Deborah Secco está completando 45 anos de vida nesta terça-feira (26).

Com uma carreira consolidada e repleto de grandes sucessos no currículo, a artista, que estreou nas novelas com apenas 11 anos, em Mico Preto (1989), da Globo, hoje em dia rouba a cena não apenas pelo seu talento indiscutível, como também pelas declarações ousadas e sem tabus sobre a vida sexual.

Leia também: As novas polêmicas e barracos que Andressa Urach protagonizou

Em algumas entrevistas, Deborah Secco surpreendeu os internautas ao detalhar como é seu comportamento entre quatro paredes, e chegou a detalhar como funcionava sua vida íntima com o então marido, o ator Hugo Moura, de quem anunciou a separação em abril deste ano, após quase dez anos juntos.

Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu cinco confissões polêmicas de Deborah Secco sobre sexo. Confira: