O que Xand Avião disse sobre show no Réveillon de Copacabana

O cantor Xand Avião, um dos maiores ícones do forró no Brasil, é uma das atrações confirmadas para o Rio Réveillon, o tradicional evento de virada de ano realizado na icônica Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A festa, reconhecida como a maior celebração de Ano Novo do país, promete ser um espetáculo à parte, reunindo milhões de pessoas na orla carioca.

Xand subirá ao palco principal, montado em frente ao luxuoso Copacabana Palace, para animar o público com os ritmos nordestinos que marcaram sua trajetória. O show será transmitido pela TV Globo como parte do especial Show da Virada, garantindo que fãs de todo o Brasil possam acompanhar a performance.

O evento, que celebra a diversidade cultural e musical brasileira, contará ainda com grandes nomes da música nacional, como Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta. A combinação de estilos promete uma noite mágica para os presentes e os telespectadores. Para Xand, a participação no Réveillon de Copacabana é um marco especial.

“É uma emoção indescritível estar no maior Réveillon do Brasil. Levar o forró, que carrega nossas raízes, para um palco tão grandioso é uma honra. Estou preparando um show especial, com grandes sucessos da minha carreira e surpresas para contagiar o público com muita energia e alegria. Quero que todos dancem, cantem e entrem em 2025 com vibrações positivas e união. Vai ser inesquecível!”, declarou para o TMJ Brazil.

Novidades no Show da Virada

Para Xand Avião, o evento da virada de ano é mais uma noite inesquecível na sua carreira e uma oportunidade de mostrar a potência do gênero do forró na música brasileira. O cantor deve apostar nos seus lançamentos recentes (Dá um Pop, divulgada neste ano) e sucessos mais atemporais para compor o repertório.

O Rio Réveillon 2024 espera atrair um público recorde para Copacabana neste ano, além de emocionar milhões de telespectadores que acompanham de casa pela TV Globo, mantendo alguns nomes conhecidos na sua programação, como Ivete Sangalo e Anitta.

Organizado pela prefeitura do Rio junto com a Riotur, o Show da Virada será composto por três palcos apenas em Copacabana (e 13 no total espalhados pela cidade do Rio de Janeiro), sendo o Palco Rio o principal, o Pra Sambar, e a estreia do ano de 2024: o Palco Gospel.

“Vai ser uma experiência jamais vista. Além de Copacabana, o Rio Réveillon, a maior virada do mundo, ocorrerá em diversos outros bairros da cidade, de Copacabana a Inhoaíba, de Paquetá a Sepetiba. E se a virada do ano será assim, imagina o que vem para o setor turístico carioca em 2025”, contou Patrick Corrêa, presidente da Riotur.