Por que Zé Neto e Cristiano quase separaram a dupla

Zé Neto e Cristiano, uma das duplas mais populares do sertanejo, estão de volta aos palcos após uma pausa de 90 dias marcada por momentos de tensão e reflexões profundas sobre a continuidade de sua carreira. Durante um evento em São Paulo, os artistas compartilharam os desafios que quase levaram ao fim da dupla, revelando que a saúde mental de Zé Neto foi o principal motivo para a interrupção temporária.

Em agosto, um comunicado nas redes sociais anunciava o afastamento dos palcos devido ao diagnóstico de depressão e síndrome do pânico em Zé Neto, problemas que se agravaram após a retomada das atividades pós-pandemia. Essa pausa forçada impactou a agenda de shows da dupla, incluindo a emblemática apresentação na Festa do Peão de Barretos, um dos maiores eventos da música sertaneja.

O início da crise

Zé Neto relatou que os primeiros sinais de que algo não estava bem surgiram durante a pandemia, mas os sintomas se intensificaram com o retorno à rotina exaustiva de shows. “Comecei a sentir formigamentos, o coração acelerava, mas achava que era coisa da minha cabeça”, contou. Entretanto, sua negação do problema acabou agravando a situação.

Cristiano, que conhece o parceiro desde a infância e também já enfrentou a síndrome do pânico, percebeu mudanças no comportamento de Zé Neto, especialmente no uso abusivo de álcool e cigarro eletrônico. “Ele começou a se cobrar demais, e isso o levou a um caminho perigoso”, explicou. O impacto foi sentido diretamente na carreira, prejudicando a qualidade vocal de Zé Neto e aumentando sua insegurança no palco, a ponto de ele recusar convites importantes.

Conflitos e decisão difícil

A tensão entre os dois, que raramente brigavam, cresceu. Cristiano chegou a proibir bebidas no camarim, atitude que gerou discussões. “Eu parecia o vilão, mas só queria proteger meu amigo”, revelou. Quando Zé Neto quase sofreu um infarto a caminho de uma gravação, Cristiano tomou uma decisão drástica: chamou os sócios e avisou que não continuaria no projeto se a situação permanecesse a mesma.

Esse foi o momento de virada. A dupla decidiu pausar todas as atividades e focar na recuperação de Zé Neto, que passou por intensos tratamentos em São Paulo, incluindo sessões de terapia diárias.

Um retorno repensado

Com a retomada prevista para 2025, Zé Neto e Cristiano decidiram adotar um ritmo mais equilibrado, limitando-se a 12 shows por mês para priorizar a saúde e a qualidade de vida. Além disso, eles estão engajados em iniciativas sociais: toda a arrecadação de sua loja oficial em dezembro será destinada a uma instituição de apoio à saúde mental.

Entre os projetos futuros, está o lançamento da label Intenso, que promete trazer uma experiência única aos fãs, com shows de longa duração e convidados especiais. A agenda inclui oito apresentações em capitais brasileiras e quatro internacionais, reforçando a conexão da dupla com seu público.