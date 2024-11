Saiba o que produtor disse sobre novo álbum de Anitta

O aguardado álbum Ensaios da Anitta, que chega às plataformas digitais no próximo dia 5 de dezembro, promete ser um dos projetos mais ambiciosos da carreira da cantora. Com produção principal de Hitmaker, responsável por nove faixas do disco, o projeto se inspira nos shows pré-carnavalescos que Anitta realiza anualmente, trazendo uma celebração da diversidade musical brasileira.

Em entrevista à CNN, Hitmaker destacou que o álbum é uma homenagem à pluralidade cultural do Brasil, com um repertório que transita entre o funk, bregadeira, sertanejo, forró e axé. “Esse é um disco bem rico musicalmente, culturalmente, como o Brasil e a Anitta são. Temos verão e Carnaval garantidos com sucesso”, afirmou o produtor.

O processo de criação de Ensaios da Anitta foi marcado por muita dedicação e cuidado. Hitmaker revelou que ele e Anitta passaram mais de um ano escolhendo o repertório para garantir um resultado único. “Fizemos esse trabalho com tanto carinho. Nós dois até comentamos: não sabemos qual é a música de trabalho, porque amamos o disco todo”, contou.

Um dos momentos curiosos da produção foi a adição de uma faixa de última hora. “Aos 45 do segundo tempo, enquanto ela gravava as vozes, incluímos uma nova música. Fizemos quase tudo on-line, por WhatsApp. Ela consegue direcionar tudo, mesmo à distância”, revelou Hitmaker, brincando sobre o dinamismo da cantora.

O álbum também marca a parceria de Anitta com grandes nomes da música nacional, como Ivete Sangalo, Simone Mendes, MC Danny e Rogerinho. Essa diversidade de participações reforça o compromisso da artista em explorar diferentes estilos e conectar públicos variados.

Hitmaker, que já trabalhou em sucessos como Ai Papai, Nu e Saudade, vê Ensaios da Anitta como mais um passo importante na consolidada parceria entre os dois. “Anitta é muito versátil, e isso torna cada projeto único”, concluiu.

A capa de álbum de Anitta que viralizou nas redes sociais

A cantora Anitta está novamente no centro das atenções, desta vez por causa da capa de seu novo álbum, Ensaios de Anitta, que gerou um verdadeiro burburinho online nesta terça-feira (26). Divulgada pela Universal Music, a arte apresenta a artista em diferentes momentos de seus tradicionais shows pré-carnavalescos, mas foi recebida com humor pelos internautas.

Nas redes sociais, fãs e críticos não pouparam criatividade ao reagir à capa. Alguns usuários fizeram piadas e criaram versões alternativas da imagem, enquanto outros deram sugestões de como ela poderia ter sido feita. Apesar das brincadeiras, muitos acreditam que a capa foi intencionalmente simples, alinhada ao tom descontraído e autêntico da cantora.

Com lançamento marcado para o dia 5 de dezembro em todas as plataformas digitais, Ensaios de Anitta promete ser uma celebração de ritmos brasileiros, trazendo faixas inéditas e colaborações com nomes de peso como Ivete Sangalo, Simone Mendes, MC Danny e Rogerinho. O álbum mescla gêneros como funk, sertanejo e pop, refletindo a versatilidade da artista.

Enquanto algumas críticas surgiram, muitos fãs enxergaram a repercussão como parte da estratégia de marketing da cantora. “Isso tem toda a cara de ser uma brincadeira da Anitta, ela sabe como engajar o público”, comentou um seguidor.

Seja intencional ou não, a capa de Ensaios de Anitta já se tornou um dos assuntos mais comentados, e a expectativa pelo lançamento do álbum só aumenta. Conhecida por dominar o cenário musical e as redes sociais, Anitta prova mais uma vez que sabe como transformar até os detalhes mais simples em eventos virais.