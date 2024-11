Gaby Amarantos puxa calcinha até o limite em ensaio após perder 25kg

Reprodução/Instagram/@gabyamarantos Gaby Amarantos

Gaby Amarantos usou as redes sociais nesta última terça-feira (26), e roubou a cena entre os quase 1 milhão de seguidores ao reunir cliques inéditos apenas de biquíni, durante um ensaio noturno feito direto da Ilha de Mosqueiro, no Pará.

Através do Instagram, a cantora, que eliminou cerca de 25 kg, ostentou a boa forma e evidenciou o corpo saradíssimo e puxou a parte de baixo da peça de banho com estampa de oncinha até o limite, ressaltando as curvas.

"Me revigorando nas águas encantadas da ilha de mosqueiro, isso é DDD91 mores", escreveu Gaby Amarantos, que colecionou uma série de elogios dos admiradores de plantão: "A preta tem molho e ainda tem axé!", "Maravilhosa", "Que cor mais linda", "Uma deusa", "A rainha da selva, só faltou o Tarzan", escreveram alguns.

Além da perda dos 25 quilos, Gaby Amarantos anunciou o fim de seu casamento de dez anos com o fotógrafo inglês Gareth Jones, com quem estava junto desde 2013, recentemente. "Foi uma separação dolorosa, mas não houve traição. Nosso amor e respeito permaneceram", compartilhou a cantora.