Em reprise na Globo, "Cabocla" vira alvo do Ministério da Justiça - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Memória Globo Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira em 'Cabocla'

Cabocla, que está em reprise nas tardes da Globo, na faixa da Edição Especial, se tornou alvo do Ministério da Justiça de São Paulo, e complicou sua representação no horário vespertino da emissora carioca.

Isso porque, o órgão reclassificou o folhetim escrito por Benedito Ruy Barbosa, que foi exibido originalmente em 2004. Agora, a trama é imprópria para menores de 14 anos, por conter por conter drogas, linguagem imprópria e violência. Desta forma, é recomendado que seja veiculada a partir das 21h nas telinhas.

Além disto, o MJSP alegou que "a decisão é válida para a obra completa e para as derivadas que porventura estejam em exibição", e que a "nova classificação etária, com os devidos descritores de conteúdo, deve ser utilizada em qualquer plataforma ou canal de exibição de conteúdo classificável em até cinco dias corridos".

Em cartaz no horário desde agosto, no lugar de Cheias de Charme (2012), a novela estrelada por Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira têm apresentado reação na audiência, após meses cravando índices que levantaram a preocupação ao alto escalão da Globo. A previsão é que a trama termine em março do ano que vem.