Isis Valverde abre o jogo sobre primeiro trabalho após saída da Globo

Reprodução/ Instagram Isis Valverde

Isis Valverde vivencia uma fase diferente na carreira – e na vida pessoal. A atriz recentemente foi anunciada como a protagonista de Maria e o Cangaço, série do Disney+ que estreia em 2025, onde interpreta a lendária Maria Bonita.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista comentou acerca do primeiro trabalho após ter deixado a Globo, em que foi contratada por 17 anos – e não é mais vista nas novelas desde Amor de Mãe (2019). "Foi incrível vivê-la, uma das experiências mais diferentes e fascinantes que já tive, e ainda poder contar a trajetória de uma mulher emblemática na história do Brasil sob a ótica feminina, foi algo muito especial. Uma produção muito bem feita por todo time Disney e todo o elenco que participou, foi uma grande honra mergulhar em uma personagem tão forte", declarou ela, que divide os papéis principais do seriado com Julio Andrade, que viverá Lampião.

Para o ano que vem, Isis Valverde descreveu alguns de seus projetos profissionais, incluindo filmes internacionais, e seu casamento com o empresário Marcus Buaiz. "Vivo uma das fases mais especiais no meu trabalho e na minha vida e ela vem junto com muito trabalho, amadurecimento… e uma família linda. Em 2025, além de tudo, será o ano do meu casamento", disse.

"Só o começo"

"Começo o ano realizando sonhos profissionais e iniciando uma fase pessoal nova, muito, muito especial. Estou muito feliz com o que venho construindo e estou aberta para projetos na TV, no cinema, no teatro, no streaming. O que vem pela frente é só o começo", concluiu Isis Valverde.