Beatriz Reis é anunciada no elenco do "BBB" em 2025: "Já nasci pronta"

Beatriz Reis, que participou do Big Brother Brasil neste ano e foi a quinta colocada, fará parte da a equipe da 25ª temporada do reality show, que estreia em janeiro de 2025. A atriz e apresentadora fará parte dos flashes da atração na programação da Globo, ao lado de Thiago Oliveira, comandante do É de Casa.

Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-vendedora do Brás descreveu suas expectativas com o desafio de retornar ao formato que a tornou conhecida nacionalmente, e pretende viver com intensidade da mesma forma quando esteve no confinamento.

"Ainda estou sonhando. Quando recebi o convite, nem acreditei. Eu sou muito grata ao programa. Minha vida mudou. Hoje eu vivo uma outra realidade. Até hoje eu me pergunto: ‘Estou sonhando? Isso é real? Meu Deus, eu estou nesse lugar, com essas pessoas? Eu posso comprar isso, como assim?'", disse Beatriz Reis.

"Já nasci pronta"

"Eu acho que minha ficha nunca vai cair. Vou viver o programa intensamente, vou me jogar da mesma maneira como me joguei no ‘BBB 24’, com amor, alegria, espontaneidade, emoção e sem medo de ser feliz. Quando terminar o ‘BBB 25’, que a gente possa se olhar e falar: ‘A missão foi cumprida com muita alegria e muita honra. Demos o sangue. A gente fez e aconteceu. Foi incrível!’. Vai ser lindo, eu estou pronta, já nasci pronta para isso", declarou a ex-BBB.