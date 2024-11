Andressa Urach revela convite do pai para gravar vídeo pornô com ela

Andressa Urach usou as redes sociais nesta última terça-feira (26/11), e surpreendeu os milhares de seguidores ao revelar o convite inusitado que recebeu do pai, Carlos Urach.

A criadora de conteúdo adulto expôs que ele sugeriu que fizesse gravações de vídeos com ela. Por meio dos Stories do Instagram, ela se mostrou chocada com o pedido e divulgou áudios do patriarca para comprovar aos internautas.

"Em choque"

"Eu estou no hospital, aguardando para filar a boia, já estou de alta. Mas estou em choque. Acabei de receber um áudio do meu pai. Lembram que meu pai acabou comigo na imprensa, né? Falou coisas horríveis. Agora entendi de quem herdei essa veia artística. Vou colocar o áudio do meu pai, olha isso. Eu não era a filha sem vergonha? Queria ver se tinha DNA? Me surpreende, hein? Se Andressa Urach é louca, o pai dela é pior ainda", disparou Andressa Urach.

Na legenda, Andressa Urach acrescentou, revoltada: "O velho está assanhado, querendo gravar com as novinhas. Estou chocada. O sujo falando do mal-lavado. Por isso tatuei ‘o tempo e o dinheiro calam a boca'", que não poupou as críticas contra o pai, e relembrou a rejeição pela produção dos conteúdos adultos que sofria da família.

"Agora vejo de onde herdei a veia artística. Eu não era a ovelha negra da família? Agora você é o rei. E a família, a honra da família? Vem com a mamãe aqui, né? Fale mais da mamãe, fale? [risos]. Meu pai vai virar ator pornô, gente", pontou ela.