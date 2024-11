Fernanda Torres rasga o verbo sobre ser "nepo baby"

Fernanda Torres, protagonista do filme Ainda Estou Aqui, e que está cotada para receber indicação de Melhor Atriz no Oscar 2025, abriu o jogo sobre sua percepção sobre ser ‘nepo baby’, termo que se refere a pessoas que se beneficiam do sucesso dos pais.

Leia também: Fernanda Torres é considerada um 'ícone global' pela Vanity Fair

Em entrevista à revista Vanity Fair, a filha da atriz Fernanda Montenegro foi sincera ao expor sua opinião acerca do assunto. "Hoje em dia, neste mundo mesquinho em que vivemos, somos chamados de nepo babies. Mas estamos falando de uma tradição, a família do circo, e isso é algo bonito", iniciou.

"É um trabalho que você pode aprender observando, imitando, vivendo em um ambiente. É como os médicos. Mas não, hoje em dia eles decidiram que somos nepo babies. O mundo está muito bobo", disparou Fernanda Torres, que ainda refletiu acerca do atual momento de reinvenção de sua carreira.

Leia também: Oscar publica foto de Fernanda Torres e fãs cobram indicação

"Para ser um artista moderno hoje em dia, você tem que estar vivo em muitos lugares para sobreviver. (…) Você precisa se reinventar o tempo todo. Então, é muito bom envelhecer. É um fato muito bom de envelhecimento. Eu sobrevivi com a geração jovem porque eu virei meme. Meus memes no Brasil eram como uma febre. Eu tenho muito orgulho deles", disse ela, se referindo aos seriados Os Normais (2001-2003) e Tapas e Beijos (2011-2015).