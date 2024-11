Poliana Rocha posa com barriga de fora em foto com Leonardo

Poliana Rocha, influencer, posou com o seu marido, o cantor Leonardo, e chamou atenção ao aparecer de barriga fora! Com muitos beijos, o casal se preparava para irem ao Navio Cabaré, novo projeto do artista, que retorna apenas na sexta-feira (29/11).

Leia também: Poliana Rocha reflete sobre perdão a Leonardo após traição

"Partiu navio Cabaré com meu amor Leonardo! Que Deus nos acompanhe nessa viagem", colocou ela na legenda. Os fãs ficaram eufóricos. "Esse Leonardo é sortudo! Amo!", "Lindos demais", "Aproveita", "Boa viagem! Deus os acompanhe e os abençoe", "Lindos demais, amo", dispararam alguns fãs do casal.

Durante mais uma interação extensa nos stories, Poliana Rocha deixou claro que não costuma interferir na educação dos netos, Zé Leonardo, Maria Flor e Maria Alice. "A Virginia é muito de boa! Eu que tenho bom senso e sei até onde posso interferir na educação deles!", ressaltou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A influencer também lamentou o fato de ter tido apenas Zé Felipe com Leonardo. "Me arrependo muito. Mas na época não tinha condições psicológicas para ter outro filho. Mas Deus sabe de todas as coisas", desabafou.