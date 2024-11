Ex-BBB Lucas Bissoli mostra veias saltadas em dia de malhação

Lucas Bissoli acumula mais de 1 milhão de seguidores na rede social e segue voltado no ramo da medicina - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Lucas Bissoli, um dos participantes do BBB 22, chamou atenção nesta terça-feira (26/11) nos stories. O bonitão postou uma selfie com o braço musculoso e veias saltadas.

Em novembro do ano passado, mais um casal formado em um reality show havia chegado ao fim. Lucas anunciou o término com Eslovênia. Ambos participaram do BBB 22, que flopou na audiência e repercussão nas redes.

"Cheguei ontem em Pernambuco. Tô aqui na terrinha com a minha família, com meus amigos e isso é bom porque deixa a gente bem confortável. Vim para agradecer as mensagens de apoio que eu recebi. Realmente não é um momento fácil, é vem difícil, mas também não posso parar a minha vida", comentou a ex-sister na época.

