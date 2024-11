Manu Bahtidão relembra momento delicado de saúde: "Meu Deus, me ajude"

Em setembro, a cantora desabafou no Altas Horas, na Globo, após ter recebido o diagnóstico de depressão e síndrome do pânico, o que resultou em uma pausa na carreira - (crédito: Reprodução/ Instagram/@manuoficial)

Manu Bathidão, cantora, mandou a real sobre o ano de 2024, que se encontra no finalzinho, após ter passado por altos e baixos em sua saúde.

‘Conseguindo me redescobrir’

"Muita gratidão, muito respeito por mim, sensação de dever cumprido (…). Conseguindo me redescobrir ainda mais, entendendo a força que há dentro de mim a cada segundo que passa, porque cada canção daquela, que eu estava cantando em cima do palco, eu estava dizendo assim: Meu Deus, me ajude, me dê força, porque eu preciso concluir. Então, levo essa força, essa garra dessa mulher, dessa mãe, desse ser humano, sabe? Da mulher que enfrenta ns desafios diariamente. E na música não é diferente, gente", refletiu em entrevista à Contigo!

Leia também: Beatriz Reis é anunciada no elenco do "BBB" em 2025: "Já nasci pronta"

Em setembro, a cantora desabafou no Altas Horas, na Globo, após ter recebido o diagnóstico de depressão e síndrome do pânico, o que resultou em uma pausa na carreira.

"Eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico recentemente. Eu dei uma pausa, mas uma mini pausa. Já era pra ter parado, porque eu já estava com alguns sintomas muito presentes. Chegou um momento que eu falei: ‘não vou conseguir. Prefiro parar agora, me restabelecer, me cuidar’", desabafou na época.

Manu Bathidão revelou muitas novidades aos fãs para 2025. "Acabei de falar que eu não queria mais gravar DVD, né? (risos). Mas o meu próximo projeto vai ser tipo um Tomorrowland. Gente, sou fascinada por música eletrônica. Eu amo aquelas gringas, aqueles DJs (…). Fico doida (…) Manu Bahtidão 2025, hein? Todo mundo louco", prometeu.