Filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer passa por cirurgia

De acordo com nota divulgada à revista Quem, Viih Tube e Eliezer estão focados exclusivamente na recuperação do pequeno e não irão se pronunciar sobre o assunto - (crédito: Reprodução/Instagram/@viihtube)





Ravi, o filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último domingo (24). O bebê, que veio ao mundo no dia 11 de novembro, passou por uma cirurgia de longa duração na terça-feira (26). A notícia foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles e foi confirmada pela equipe da ex-BBB, que também pediu orações e respeito à privacidade da família neste momento delicado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com nota divulgada à revista Quem, Viih Tube e Eliezer estão focados exclusivamente na recuperação do pequeno e não irão se pronunciar sobre o assunto. "Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações para a rápida recuperação do filho", informou a assessoria.

Um início desafiador para Ravi e Viih Tube

Ravi nasceu saudável, pesando 3,7 kg e medindo 49 cm, mas sua chegada foi marcada por complicações. Viih Tube enfrentou uma tentativa de parto normal por 19 horas, mas devido a intercorrências, precisou ser submetida a uma cesariana. Após o procedimento, a ex-BBB teve um sangramento intenso, que a levou a realizar três transfusões de sangue e a ser internada na UTI por dois dias.

Leia também: Isis Valverde abre o jogo sobre primeiro trabalho após saída da Globo

Ao receber alta, Viih compartilhou com seus seguidores os desafios enfrentados durante o parto. "Se o coraçãozinho dele desacelerasse, eu não ia pagar para ver. Aconteceram as duas coisas: o coração dele deu uma comprimida depois de dezenove horas e eu tive um sangramento, então quis ir para a cesárea", explicou.

Família pede orações

Apesar do silêncio dos pais, fãs e amigos têm se mobilizado nas redes sociais para enviar mensagens de apoio à família. A recuperação de Ravi e o bem-estar de Viih Tube e Eliezer seguem sendo prioridade.

O casal, que já é pai de Lua Di Felice, de 1 ano, está enfrentando um período de provações, mas demonstra força e união. A assessoria de imprensa reforçou o pedido por respeito à privacidade e confiança na evolução do estado de saúde de Ravi.

Leia também: Em reprise na Globo, "Cabocla" vira alvo do Ministério da Justiça

Enquanto aguardam boas notícias, o momento é de solidariedade e orações para o pequeno Ravi e sua família, que estão cercados de cuidados médicos e amor.

O post Filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer é internado e passa por cirurgia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.