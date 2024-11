Conheça a história da estrela do OnlyFans que tem duas vaginas

"Não sei o que é mais memorável no dia em que percebi que estava grávida", escreveu Evelyn em um relato publicado no Metro - (crédito: Reprodução/Instagram/@evelynmiller.has2)





Evelyn Miller, criadora de conteúdo no OnlyFans, surpreendeu o mundo ao compartilhar sua história única e inspiradora. Portadora de uma condição rara chamada útero didelfo completo, Evelyn nasceu com dois sistemas reprodutivos independentes, incluindo duas vaginas funcionais. Sua jornada, marcada por autodescoberta e superação, é um exemplo de como abraçar as diferenças pode ser transformador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não sei o que é mais memorável no dia em que percebi que estava grávida", escreveu Evelyn em um relato publicado no Metro. "O fato de eu ter engravidado enquanto filmava um sexo a quatro para minha conta do OnlyFans, ou de ter feito isso em uma das minhas duas vaginas. E sim, você leu certo."

Quando Evelyn Miller descobriu que tinha duas vaginas

Desde jovem, Evelyn enfrentou desafios relacionados à sua condição sem saber exatamente o que acontecia. Menstruações longas e intensas e dificuldades com absorventes internos eram os primeiros sinais, mas a descoberta veio somente aos 20 anos, após uma gravidez inesperada que resultou em um aborto. Durante o procedimento, os médicos identificaram a duplicidade de seus canais vaginais e sistemas reprodutivos.

Leia também: Andressa Urach revela convite do pai para gravar vídeo pornô com ela

"Foi um alívio finalmente saber o que havia de errado comigo", explicou Evelyn. "Descobri que estava tendo dois períodos menstruais ao mesmo tempo, e o sangramento ficou mais fácil de controlar quando comecei a usar dois absorventes internos."

Transformando um desafio em força Apesar do diagnóstico, Evelyn decidiu abraçar sua singularidade. As experiências que antes a deixavam desconfortável, como os comentários de parceiros sobre ser "diferente", passaram a ser encaradas com orgulho. Essa aceitação se refletiu também em sua vida sexual, que ela descreve como "muito melhor a dois". Leia também: Isis Valverde abre o jogo sobre primeiro trabalho após saída da Globo Em 2019, Evelyn se reconectou com um antigo amigo de infância, que mais tarde se tornou seu marido. Juntos, eles decidiram explorar o universo do OnlyFans, criando conteúdos que celebram sua singularidade e fortalecem sua relação. "No começo, admito que fiquei relutante", revelou Evelyn sobre sua entrada na plataforma. "Mas, por fim, decidi que deveríamos tentar. Afinal, eu tinha duas vaginas para mostrar ao mundo. Fale sobre seu ponto de venda exclusivo!" A jornada da maternidade Mesmo com a condição rara, Evelyn desafiou probabilidades ao se tornar mãe de dois filhos. A gravidez exigiu cuidados especiais, incluindo evitar relações desprotegidas na vagina oposta ao útero em que o bebê se desenvolvia, já que havia a possibilidade de engravidar novamente. "Tecnicamente, eu poderia carregar dois bebês ao mesmo tempo com datas de parto diferentes, embora isso pareça uma dor de cabeça!". Leia também: Em reprise na Globo, "Cabocla" vira alvo do Ministério da Justiça A estrela do OnlyFans, no entanto, tomou todos os cuidados. "Contra todas as probabilidades, nosso filho nasceu por cesárea programada com 37 semanas e pesava cerca de 4,5 libras. E, apenas 12 meses depois, dei à luz com 36 semanas nossa filha, que também pesava 4,5 libras". Leia também: Filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer passa por cirurgia Ambos os filhos nasceram saudáveis por cesáreas programadas, comprovando que a condição de Evelyn não a impediu de realizar seu sonho de construir uma família. Celebrando a diferença Evelyn usa sua plataforma para inspirar outras pessoas a abraçarem suas diferenças. "Desde que descobri minha condição, garanto que ela não me impediu de fazer nada que eu queria, ou nos impediu de ter filhos ou de ter uma vida normal", afirmou. "Eu realmente acredito que nossas diferenças nos tornam lindos, e que devemos celebrá-las e abraçá-las. Deus sabe que eu fiz isso." O post Evelyn Miller: veja fotos e conheça a história da estrela do OnlyFans que tem duas vaginas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.