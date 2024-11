Thiago Oliveira e Bia do Brás vão apresentar programa sobre "BBB 25"

Thiago Oliveira e Beatriz Reis foram anunciados como os apresentadores dos flashes do BBB 25, que traz novidades emocionantes para a próxima edição do reality show da TV Globo. A temporada estreia em janeiro, com Tadeu Schmidt na apresentação principal, e o novo formato promete intensificar a competição. Thiago, conhecido por seu trabalho no programa É de Casa, está empolgado com o desafio. Ele expressou entusiasmo pela oportunidade e adiantou que está se preparando para se conectar 24 horas por dia com o programa, como ele mesmo disse, "com corpo, alma e coração."

Para Thiago, a novidade do BBB 25 será o formato de duplas, que promete agitar o jogo e criar novas dinâmicas entre os participantes. "Vai ser interessante ver como cada dupla vai reagir com outras. Vai ter muita festa e movimento desde o primeiro dia", afirmou o apresentador, destacando a expectativa de um jogo ainda mais dinâmico. Essa mudança no formato também aumenta o interesse dos telespectadores e deixa quem está nos bastidores, como Thiago e Tadeu, ansiosos. Ele compartilhou que o formato traz uma energia única e a competição será intensa.

Beatriz Reis, que marcou presença no BBB 24, é outro grande nome que faz parte da equipe do reality em 2025. A ex-sister, que também se destacou como atriz e apresentadora, já possui uma trajetória sólida na TV Globo. Ela compartilhou com entusiasmo como sua experiência dentro do programa ajudará em sua nova função. "Eu praticamente vivi o programa inteiro, e agora estarei lá de volta para acompanhar a evolução dos novos participantes", comentou Bia. Ela também está empolgada com o retorno ao BBB, pois sabe o quanto o reality pode transformar a vida de quem participa.

Com sua energia contagiante, Beatriz promete entregar ainda mais intensidade ao novo desafio. "Vai ser mágico ver as pessoas realizando o sonho de estar no programa. Vou me jogar de corpo e alma, como fiz no BBB 24, com alegria e espontaneidade", disse. Para ela, participar do BBB é uma experiência transformadora, e ela está pronta para somar com todos no time de apresentadores. Sua abordagem descontraída e emocional promete trazer ainda mais autenticidade aos flashes do programa, conquistando o público com sua entrega e dedicação.

