Julia Lemmertz se declara para o ex-marido Alexandre Borges

Alexandre Borges comemorou quatro décadas de trajetória artística durante o Encontro desta terça-feira (26) e foi surpreendido com uma homenagem especial de sua ex-mulher, Julia Lemmertz. A atriz, com quem compartilhou 22 anos de casamento e projetos no teatro e na TV, enviou uma mensagem carregada de carinho. "Ale, toda sorte do mundo. Tudo de melhor nessa vida, te amo", declarou Julia, emocionando o ator e os espectadores. O momento destacou o respeito e a amizade que os dois mantêm mesmo após a separação em 2015.

Alexandre retribuiu a homenagem com palavras afetuosas, exaltando Julia como artista e companheira de vida. "Tivemos uma parceria, um casamento humano, muito feliz. Somos amigos e muito unidos", afirmou. Ele também lembrou o impacto da atriz em sua vida profissional e pessoal antes mesmo de se conhecerem. A demonstração de respeito mútuo emocionou os fãs, que encheram as redes sociais com mensagens celebrando a relação de amizade entre os dois.

O ator aproveitou o momento para falar sobre o filho do casal, Miguel, de 23 anos, a quem chamou de "o maior presente" que recebeu de Julia. Alexandre demonstrou orgulho ao falar do jovem, destacando o amor incondicional que sente. "Quem é pai sabe o que é esse amor. É enorme, é transformador", disse, com visível emoção. O depoimento tocou o público e reforçou a importância da família em sua vida.

A história do casal começou em 1991, e o casamento veio em 1993, após trabalharem juntos na novela Guerra Sem Fim. Mesmo separados há quase uma década, Alexandre Borges e Julia Lemmertz continuam sendo um exemplo de parceria e admiração mútua. A homenagem no Encontro celebrou não apenas a carreira brilhante do ator, mas também a maturidade e o carinho que sustentam sua relação com a ex-esposa e o filho.

