Ex de Andressa Urach revela o que pensa após mãe gravar pornô com a modelo

Lucas Ferraz quebrou o silêncio nesta quarta-feira (27) sobre a parceria inusitada entre sua mãe, Beatriz Cristina, de 49 anos, e sua ex-namorada, Andressa Urach, em vídeos de conteúdo adulto. Durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, Lucas afirmou estar ciente da colaboração e garantiu que, apesar das supostas intenções de Urach em atingi-lo, ele não se sente abalado.

"Essa ideia já existia desde antes de terminar", revelou Lucas, referindo-se ao período de seu relacionamento com Andressa, que durou nove meses e terminou de forma tumultuada. "Só não esperava que ia ser usada agora, após o término."

Reação sobre a parceria

Lucas demonstrou apoio à mãe, destacando sua felicidade pelo sucesso dela no meio adulto. "Eu tô muito feliz pelo sucesso da minha mãe. Assinem muito o conteúdo dela, minha neguinha gostosa, minha velha, amo de paixão. Nada muda. Sucesso para as duas, que ganhem muito dinheiro", disse o influenciador, sem esconder o orgulho.

Beatriz, que sempre apoiou o filho em sua trajetória no mercado de conteúdo adulto, foi descrita por ele como uma mulher independente e sem tabus. "Ela esteve do meu lado nas dificuldades, me apoiou em tudo que eu fiz na minha vida, sempre torceu muito por mim", relembrou Lucas, reforçando que também apoia as escolhas da mãe.

Término conturbado com Andressa Urach

Sobre a parceria de Andressa Urach com Beatriz, Lucas não poupou palavras ao sugerir que a ex-namorada buscava atingi-lo emocionalmente. "Como eu sei que a pessoa tem uma necessidade gigantesca de provar para todo mundo que está bem, que deu o troco, e que é a melhor… Você acha que isso vai me atingir?"

Ele revelou ter sido bloqueado diversas vezes por Andressa e admitiu que o relacionamento entre eles estava desgastado mesmo antes do término. "Eu bloqueei ela, ela me bloqueou algumas vezes, todo mundo se bloqueou. Ficou melhor assim", declarou, acrescentando que está em paz com a situação.

"A vingança da frígida"

Lucas fez alusão ao conteúdo produzido pela ex e sua mãe, sugerindo que se tratava de uma tentativa de provocação. "Quando eu vi a vingança da frígida, percebi que a pessoa não conseguiu superar uma coisa", disse, minimizando qualquer impacto emocional. Ele assegurou que está psicologicamente bem e desinteressado em polêmicas.

Apoio e liberdade

Apesar do episódio incomum, Lucas reforçou que preza pela liberdade, tanto para si quanto para sua mãe. "Eu tive liberdade minha vida inteira, e eu não vou dar liberdade para minha mãe? Pelo amor de Deus." Para ele, Beatriz está apenas iniciando um novo capítulo em sua vida, e ele deseja que ambas tenham muito sucesso em suas empreitadas.