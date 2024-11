Andressa Urach revela detalhes de relacionamento aberto com Mari Ávila - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Andressa Urach voltou a falar sobre seu relacionamento com a criadora de conteúdos adultos Mari Ávila. As duas assumiram o romance no início de novembro. Nas redes sociais, a modelo publicou uma foto ao lado de Mari e disse:

"Eu e a Mari Ávila temos uma relacionamento aberto, saudável e sem cobranças. Vivemos momentos bons quando conseguimos nos ver!!!", contou Urach.

Na época em que revelou o romance, Andressa falou: "Apresento pra vocês minha namorada. Homem é pra sentar, mulher é pra namorar!". Apesar disso, a famosa deixou claro que a relação era aberta e as duas continuariam se relacionando com outras pessoas: "Detalhe: temos uma relação aberta, então ainda sentamos", disse Urach, aos risos.

Vale destacar que, tanto Andressa como Mari, são criadoras de conteúdo e já fizeram parcerias com outros famosos. Mari Ávila, por exemplo, ganhou notoriedade principalmente quando gravou vídeos de sexo com MC IG. Além disso, as duas também já protagonizaram cenas pra lá de íntimas.