Dado Dolabella ironiza desabafo de Luana Piovani sobre agressão:

Dado Dolabella usou as redes sociais nesta última quarta-feira (27/11), e reagiu acerca do novo desabafo feito por Luana Piovani sobre a agressão que sofreu em 2008, cometida por ele, na época em que os atores viviam um relacionamento.

Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, exibido na última segunda-feira (25/11), a também apresentadora caiu no choro ao recordar o episódio sofrido pelo ex-namorado, e que, quando denunciou "as pessoas me espezinharam, a sociedade me espezinhou, a empresa na qual eu trabalhava me tratou mal".

Por meio de uma nota assinada pela advogada de defesa, Fernanda Regina Tripode, Dado Dolabella publicou uma nota rebatendo o desabafo feito por Luana Piovani. "A Sra. Luana Piovani é useira e vezeira em utilizar a mídia para resolver aspectos de um processo julgado extinto no ano de 2017, sem condenação de Dado Dolabella", inicia.

"Vítima eterna"

"Reiteradamente, utiliza-se de fatos intencionalmente fermentados, personificando uma vítima eterna. Dramaturgia é a arte de criar e estruturar fatos para teatro, cinema e televisão. É a profissão da Sra. Luana Piovani. A mídia repercute e a Sra. Luana Piovani atinge o objetivo de manter ativa sua ‘campanha de destruição de imagem’ de Dado Dolabella e manter-se em evidência", declara. "O Sr. Carlos Eduardo Dolabella está muito feliz em sua vida, desejando o mesmo à Sra. Luana Piovani, para que fique em paz", conclui a nota.