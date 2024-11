Giovanna Ewbank expõe críticas sobre sua aparência: ‘Exagerou na harmonização’

Giovanna Ewbank, influencer, nesta quarta-feira (27/11), refletiu sobre os inúmeros comentários negativos que recebe sobre sua aparência. A esposa de Bruno Gagliasso destacou que a maioria do conteúdo é sobre supostos procedimentos estéticos que ela teria feito.

‘Exagerou na harmonização, hein?’

"Esses dias eu recebi no Instagram uma mensagem que dizia assim: ‘Nossa, o que aconteceu com seu maxilar?’ E aí depois dessas mensagens vieram várias outras embaixo, né? Não é a primeira vez que recebo uma mensagem desse tipo, perguntando do meu maxilar, meu queixo e até do meu nariz. Normalmente, junto delas, costumo receber assim: ‘Exagerou na harmonização, hein? Que horror, parece um homem’. Isso para citar só alguns dos julgamentos que vejo no Instagram", explicou.

Em outro trecho, a influencer comentou que nunca teve um rosto padrão. "Eu nunca tive o rosto delicado, eu sempre tive o rosto forte, marcado, expressivo, queixo, maxilar, nariz… Não me incomodava, até que a internet, entre tantas coisas legais, me mostrou seu lado perigoso e eu me deparei em comentários como esse. A gente vê tanta gente aprisionada, em como deveriam parecer nas redes, que isso acaba se tornando um grande problema. A gente tem que pensar mais nas nossas crianças, inclusive. Os meus filhos ainda não têm redes sociais, mas eu sempre fico muito preocupada com eles se deparando com tanta busca pela perfeição e tanta gente reclamando do que ele parece imperfeito, né?", comentou.

Para fechar, Giovanna Ewbank pediu compaixão das pessoas, principalmente no campo das redes sociais. "Esse vídeo, na verdade, é um pontapé para uma discussão, para que a gente tenha mais compaixão, mais cuidado, delicadeza uns com os outros. Dessa vez, eu não fiquei chateada com essa mensagem, mas eu tenho certeza que a minha adolescente interior ficou, como muitos adolescentes do mundo", filosofou.