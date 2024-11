Mania de Você: Fátima é humilhada por Robson e se afunda em tristeza

Fátima (Mariana Santos), de Mania de Você, volta a se sentir inferior, devido a mais uma maldade do seu marido, o machista Robson (Eriberto Leão). Ele não esconde o seu desconforto com o fato da esposa receber flores de um anônimo, e ficar suspirando pela casa com a sensação que despertou algo em alguém.

Na realidade, quem teve a ideia de dar a entender que a amiga está chamando atenção, partiu de Diana (Vanessa Bueno). Contudo, a situação fugirá do controle da pior maneira.

Segundo o site Natelinha, o escroto do Robson finge que é o tal do admirador secreto da esposa, e marca um encontro com ela em um restaurante. Fátima, que já anda de sacho cheio do marido, não pensa duas vezes em se entregar ao desejo, e conhecer o pretendente.

Fátima, contudo, acaba sendo vítima de um plano ardiloso do marido. Fingindo ser o pretendente, Robson dá o famoso ‘bolo’, e deixa a esposa entender que sua "paquera" não apareceu no local. Quem vai se divertir com a situação é o machista, ao ver a esposa humilhada, derrotada, e se sentindo a pior pessoa de novo.