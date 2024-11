Mania de Você: Mavi descobre ficante de Mércia e arma barraco

Fora de si, Mavi irá ordenar que a mãe termina imediatamente com o namorico com o rapaz. O vilão também irá se irritar com Volney e parte para cima - (crédito: Reprodução/Globo)

Mavi (Chay Suede), de Mania de Você, já anda bastante irritadinho após perder Viola (Gabz). A cozinheira não esqueceu a humilhação que o playboy fez ela passar, e já se jogou de novo nos braços de Rudá (Nicolas Prattes). O vilão agora terá mais um motivo para surtar.

Segundo o site Natelinha, o escroto descobrirá que sua mãe, Mércia (Adriana Esteves), está ficando com Volney (Paulo Rocha), o seu funcionário. Simplesmente o cara que ensinou ele o serviço de espionagem da pior forma possível.

Fora de si, Mavi irá ordenar que a mãe termina imediatamente com o namorico com o rapaz. O vilão também irá se irritar com Volney e parte para cima. Contudo, o funcionário bonitão não se intimida com o vilão, e insiste em ficar com a governanta de qualquer jeito.

Mércia ficará confusa com a situação toda. Ela sabe do que o filho é capaz, e sabe que Volney pode jogar a merda no ventilador, afinal sabe os podres de Mavi. Contudo, a governanta anda "mole", apaixonadinha pelo bonitão, e não se encontra disposta a terminar a relação.