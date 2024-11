Netflix planeja lançar novela inédita em 2025 após sucesso de ‘Pedaço de Mim’

Divulgação/ Netflix Pedaço de Mim

A série Pedaço de Mim, lançada no início do segundo semestre, se tornou um dos maiores sucessos da Netflix deste ano. A trama, que inicialmente foi anunciada como uma novela, quebrou recordes e reforçou os planos do serviço de streaming em investir em novas produções.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do Folha de S. Paulo, a empresa está em busca de autores e produtoras que possuam novas sinopses de melodramas que façam semelhança às novelas tradicionais, seguindo a mesma estética do dramalhão estrelado por Juliana Paes e Vladimir Brichta, e escrito por Ângela Chaves.

As expectativas da Netflix são de que, pelo menos até o início do ano que vem, seja fechada um roteiro inédito para dar início a fase de produção. A possibilidade do projeto ser anunciado como novela, assim como aconteceu inicialmente com Pedaço de Mim, corre chances de serem descartadas.

Para se ter uma ideia, a série conquistou mais de 78,5 milhões de horas assistidas em apenas uma semana: quase o dobro do tempo dedicado ao filme Um Tira da Pesada 4, estrelado pelo premiado ator e humorista americano Eddie Murphy.