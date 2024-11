Belo revela o que pensa sobre recusa de Viviane Araújo em documentário

Reprodução/Instagram Belo e Viviane Araújo

Belo abriu o jogo sobre as expectativas pela recepção do público com o lançamento de sua série documental, Belo, Perto Demais da Luz, do Globoplay, que estreia nesta quinta-feira (28).

O cantor foi sincero ao destacar alguns pontos específicos e que repercutiram nos últimos meses, como além da separação da musa fitness Gracyanne Barbosa, a recusa da outra ex, a atriz Viviane Araujo, em conceder depoimentos para a série.

"Querer falar já é uma outra coisa. Eu respeito, é uma decisão dela, né? Mas que ela não vai ser falada dentro da série? Ela vai, porque ela faz parte da minha história", declarou Belo, que viveu um relacionamento com a famosa entre 1998 e 2007, em entrevista com jornalistas, durante o evento de lançamento do documentário, realizado no Rio de Janeiro, nesta última quarta (27).

Em uma nova fase na vida pessoal e artística, Belo refletiu sobre o atual momento, e o fim do casamento. "Estou me entregando. Mais uma vez a música está me libertando, mais uma vez a música é que me salva de tudo que está acontecendo. Então, eu preciso fazer isso, ela é primordial em todos os sentidos. A gente tem que visitar todas as histórias. Essa é uma história muito recente, da Gracyanne [Barbosa], 16 anos separando", disse ele.