Ex-namorado de Andressa Urach fala sobre conteúdos adultos da mãe: "Neguinha gostosa"

Reprodução/Instagram/@lmferrazofc/@andressaurachoficial Lucas Ferraz, Andressa Urach e Beatriz

Lucas Ferraz usou as redes sociais nesta última quarta-feira (27), e comentou em torno da repercussão causada pelos vídeos adultos que a mãe, Beatriz, de 49 anos, fez com sua ex-namorada, Andressa Urach.

Através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram, o ator pornô comemorou o sucesso do trabalho entre elas, apesar de ter apontado que a criadora de conteúdo adulto buscou o trabalho como forma de "tentar atingir" ele.

"Neguinha gostosa"

Orgulhoso, o ex-namorado de Andressa Urach comentou acerca dos investimentos da mãe com os conteúdos íntimos. "Assinem muito o conteúdo dela, minha neguinha gostosa, minha velha, amo de paixão. Nada muda. Sucesso para as duas, que ganhem muito dinheiro", disse ele, que afirmou ter sido incentivado pela própria para seguir no ramo.

"Eu tive liberdade minha vida inteira, e não vou dar liberdade para minha mãe? Pelo amor de Deus", afirmou Lucas Ferraz, que ressaltou o status de relacionamento da mãe, e que entre eles não existe tabus. "Na época que comecei com o conteúdo adulto, sempre quis preservar minha família, nunca foi a minha ideia expor eles. Como a minha mãe é solteira há muitos anos e sempre foi muito divertida, nunca teve paradigma com nada, ela há pouco tempo iniciou nisso. Espero que tenha muito sucesso", garantiu.agressão: "Vítima eterna".