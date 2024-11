Enzo Celulari explica por que se nega a trabalhar como ator

Enzo Celulari, empresário de 27 anos e filho dos renomados Claudia Raia e Edson Celulari, abordou sua postura em relação à atuação durante uma entrevista ao podcast Shoes Off. Com 1,8 milhão de seguidores no Instagram, ele destacou que, apesar de receber convites para atuar, não pretende ocupar um espaço que pertence a profissionais qualificados. "Eu respeito o ofício e quem dedicou tempo para estudar e se especializar", afirmou.

O jovem empresário reforçou que a popularidade nas redes sociais não é justificativa para aceitar papéis na dramaturgia. Enzo explicou que seu objetivo é evitar expor produtos artísticos a uma atuação sem preparo adequado. Segundo ele, atuar sem formação seria desrespeitoso com quem escolheu essa profissão. "Não é só porque tenho seguidores que vou me expor dessa forma", ressaltou, deixando clara sua responsabilidade ao recusar propostas na área.

Enzo é o primogênito do ex-casal Claudia Raia e Edson Celulari, que também são pais de Sophia, de 21 anos. Enquanto Enzo segue uma carreira empresarial, Sophia estuda no exterior e seus pais reconstituíram suas famílias. Claudia, casada com Jarbas Homem de Mello, tem Luca, de 1 ano e 9 meses. Já Edson vive com Karin Roepke, com quem tem Chiara, de 2 anos, formando um núcleo familiar harmonioso.

Além da vida pessoal e profissional, Enzo Celulari destaca-se por sua maturidade ao lidar com expectativas relacionadas ao seu sobrenome e presença nas redes sociais. O empresário reforça que sua escolha de priorizar o respeito à arte é um reflexo dos valores transmitidos por sua família. Suas declarações no podcast chamaram a atenção de seguidores e admiradores, reafirmando sua postura ética e consciente no mundo dos negócios e da cultura.

