Ex-paquita revela cobranças por ter posado nua na Playboy

Andrea Veiga, ex-paquita da Xuxa, abriu o jogo sobre como avalia as cobranças excessivas que são feitas em torno do processo de envelhecimento, em combate ao etarismo, no auge dos seus 55 anos.

Em entrevista à revista Quem, a atriz, que já posou nua na Playboy aos 17, confessou ter sentido esse nível de cobranças desde sempre. "Acho que sempre vai existir a cobrança, o que diferencia a minha vida é a maneira como eu lido com isso. Hoje em dia, lido bem. Se alguma coisa me incomoda em relação a isso, vou questionar a pessoa, rebato os seguidores. Sempre procuro entender o porquê daquela pergunta infeliz no meio de um questionamento de várias pessoas falando coisas legais", disse.

Reflexiva, Andrea Veiga destacou que o papel como assistente de palco de Xuxa sempre foi atrelado à sua imagem como algo no sentido de que ela não pode alcançar o envelhecimento. "Sempre fui muito cobrada, pelo fato de ser paquita e atriz, a gente sempre tinha que andar impecavelmente vestida. Não pode envelhecer, parece que é um pecado envelhecer. Sempre vivi muito em cima de crítica, mas nunca me incomodou muito, nunca fui muito obcecada por essa coisa de ter que estar impecavelmente perfeita", acrescentou.

Acerca do impacto com a falta de talentos mais experientes em papéis de destaque nas produções da TV, Andrea apontou a questão do etarismo como fator complicador para novas oportunidades. "Isso dá um impacto mesmo, a gente fica sem ter muita opção de trabalho. Acho que muito por isso também que resolvi migrar para uma outra área totalmente diferente da minha de atriz, que é a coleção dos biquínis", afirmou.

