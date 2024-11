Geisy Arruda exibe marquinha de sol no decote: "Presente natalino"

Apesar do sucesso, Geisy Arruda já foi hostilizada por um homem, em plena orla do Rio de Janeiro, em agosto - (crédito: Reprodução/Instagram)





Geisy Arruda, influencer, numa rede social, mais uma vez chamou atenção com um registro sensual. De biquíni e com vestido transparente, a beldade mostrou o seu bronzeado e deixou a marquinha de sol à mostra no decote. Os elogios foram inevitáveis.

"Gostosa", "Lindíssima, uma mulher encantadora", "Mulherão", "Linda", "Você é linda amor", "Muito gostosa minha paixão", "Boca linda", "Linda demais", "Presente natalino", "Preciosa", dispararam os seguidores atrevidos.

Apesar do sucesso, Geisy Arruda já foi hostilizada por um homem, em plena orla do Rio de Janeiro, em agosto. Nas redes, ela mostrou toda sua fúria com a situação.

"Passei ali e o cara [falou]: ‘Photoshop ajuda muita gente.’ Quase eu dei na cara dele. Não dei por [alguns] motivos. Primeiro, não vale a pena. Segundo, feio para peste. Terceiro, se eu meto a mão na cara dele, eu quebro ele. Escroto. Vou falar um negócio, carioca ou você ama para um caralh* ou você pega um nojo", disparou na época.

