Simaria posa com saia com fenda e enlouquece fãs: "Minha deusa"

Simaria, cantora, na rede social X, compartilhou novos registros. Com look preto, a famosa exibiu uma saia comportada com fenda. Os cabelos molhados também foram um diferencial no visual.

‘Maravilhosa como sempre’

"Te amo! Você é linda por dentro e por fora", "É o poder máximo da mulher brasileira, maravilhosa!", "Maravilhosa como sempre", "Top", "Rainha! Te amo", "Minha deusa", "A carinha de neném", dispararam os seguidores.

Recentemente, a irmã de Simone Mendes chamou atenção ao aparecer totalmente pelada em plena saia da sua casa. A foto sensual causou frisson na web, e a sertaneja acumulou elogios ousados.

Simaria, no início do mês, fez uma participação especial no Numanice, show de Ludmilla. "Que emoção imensa dividir o palco contigo, Ludmilla, nessa noite mágica", agradeceu a sertaneja.

?????????? pic.twitter.com/HEcSzXEKqF — Simaria (@simaria) November 26, 2024

