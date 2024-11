Cher revela que próximo álbum será “provavelmente” seu último

Após cinco décadas no mundo da música, Cher anunciou que seu próximo projeto talvez seja o seu último. Durante o evento An Evening With Cher, uma entrevista ao vivo que ocorreu nesta última Segunda-Feira (25), no teatro Lyceum, em Londres. O evento foi realizado em apoio a sua nova autobiografia, Cher: The Memoir, Part One.

Quando perguntada sobre seu novo álbum, que a cantora havia primeiro comentado sobre durante uma entrevista com Jimmy Fallon, ela falou que “Esse será provavelmente o último álbum que eu irei fazer. Eu estou bem animada, são músicas ótimas eu estou muito animada que estou gravando elas”.

A diva pop de 78 anos então brincou com a plateia sobre a sua idade, dizendo “Hoje, eu estou bem animada pra fazer qualquer coisa. Eu sou mais velha do que terra agora, tá bom? Eu sou a pessoa mais velha que eu conheço em quase qualquer canto, menos em abrigos de idosos”.

Apesar disso, Cher usou de sua idade para inspirar seus fãs mais jovens: “Eu continuo tendo que falar pra essas garotas, tipo, “Deixa disso, se mostre pro mundo. Você tem a sua vida inteira à sua frente. Eu não me importo se você tiver 50 anos. Eu daria tudo pra ter 60 de novo, eu era uma gostosa! É estranho porque eu sei que eu sou mais velha, mas eu não consigo me sentir assim. Eu não sei me sentir diferente do jeito que eu sempre me senti”.

Esse será o primeiro álbum de Cher com músicas novas desde de 2013, quando a cantora lançou “Closer to the Truth”. Ano passado, ela lançou um álbum natalino, “Christmas”, que incluiu a participação especial de músicos como Stevie Wonder, Darlene Love e o rapper Tyga.

Em 2024, Cher lançou autobiografia e foi induzida ao Rock and Roll Hall of Fame

2024 foi um grande ano para a “Deusa do Pop”, onde ela não só confirmou a gravação de seu último álbum, após quase 50 anos de carreira, como também lançou sua autobiografia e recebeu uma das maiores homenagens do mundo da música.

Em outubro, a cantora, junto de artistas como Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, e Peter Frampton, foi homenageada e incluída no Rock and Roll Hall of Fame. Durante o seu discurso de aceitação, Cher contou sobre um conselho essencial que sua mãe deu a ela em sua juventude: “Ela me disse ‘você não pode ser a mais bonita, ou a mais esperta, ou a mais talentosa, mas você é especial’. Ela sempre insistia que ‘se você está pra baixo, você tem que se levantar’”.

A cantora então terminou seu discurso dando uma mensagem para todas as mulheres da audiência, dizendo “Só tem uma coisa que eu nunca fiz, desistir. E eu estou falando isso para as mulheres, tá bom? Vocês rapazes estão na sua! A gente tem estado pra baixo, mas nós continuamos nos empenhando, e nós seguimos em frente e nós somos alguém. Como minha mãe diria, nós somos especiais”.

Já em novembro desse ano, Cher lançou sua autobiografia. Nela, a cantora discute sua vida antes da fama como Cherilyn Sarkisian, o começo de seu sucesso, o seu relacionamento tumultuoso com Sonny Bono, e a formação da dupla musical com o marido.