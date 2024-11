Em dia de estreia na Globo, Eliana surge de biquíni na web e ostenta corpaço

Nesta quinta-feira (28), Eliana faz sua estreia na TV Globo, à frente do programa Vem Que Tem, que promete agitar a Black Friday com ofertas imperdíveis. A apresentadora, que estará acompanhada por Paulo Vieira, aproveitou o clima de expectativa para compartilhar um registro descontraído em suas redes sociais.

Faltando poucas horas para a estreia, ela postou uma foto relaxando à beira da piscina em um hotel no Rio de Janeiro. Na legenda, Eliana se declarou pronta para o novo desafio: "Me energizando para a estreia na TV Globo. Hoje, depois da novela Mania de Você, espero todos no programa ‘Vem Que Tem’, com as melhores ofertas da Black Friday. Eu e o querido Paulo Vieira vamos te divertir. Vem que tem!"

Com 52 anos, Eliana esbanjou boa forma em um biquíni estampado e sem alças, arrancando elogios dos fãs. "Cada dia mais gata!" foi apenas um dos muitos comentários de admiradores, que também destacaram: "Que corpo maravilhoso!" e "Incrível, Eliana, você está radiante!"

Com sua energia contagiante, ela não só brilhou nas redes sociais, mas também se prepara para conquistar a audiência da Globo com seu novo projeto.