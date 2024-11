Andressa Urach revela que vai ajudar o pai a gravar pornô com ‘novinhas’

Andressa Urach, que adora surpreender o público com suas polêmicas, desta vez, acabou sendo surpreendida pelo próprio pai, Carlos Urach. O motivo? Ele demonstrou interesse em seguir os passos da filha na venda de conteúdos adultos e gravar vídeos com ‘novinhas’.

A modelo, aliás, chegou a expor os áudios do pai nas redes sociais. "O velho está assanhado, querendo gravar com as novinhas. Estou chocada. O sujo falando do mal-lavado. Por isso tatuei ‘o tempo e o dinheiro calam a boca", disse Urach.

Nos áudios, Carlos diz: "Podemos trocar algumas imagens ou gravar juntos. Veja quanto você quer para eu começar contigo. Eu tenho bastante seguidor e muita gente me cobra por que não faço meu trabalho com a Andressa. Estou te convidando. Vi que você precisa de gente. Estou aqui para conversar contigo, vamos começar a gravar juntos. Vou abrir um conteúdo para mim. Você posta no seu, e eu no meu. Entre em contato comigo, queria uma resposta hoje, se puder me dar".

Andressa então comenta sobre a situação: "Eu não era a vergonha da família, velho? Seus parentes vão amar o Urach ator pornô. Enviando áudio para gravar com as novinhas… Agora vejo de onde herdei a veia artística. Eu não era a ovelha negra da família? Agora você é o rei. E a família, a honra da família? Vem com a mamãe aqui, né? Fale mais da mamãe, fale? [risos]. Meu pai vai virar ator pornô, gente", completou.

Andressa Urach expõe áudio do pai convidando moça para gravar conteúdo adulto com ele pic.twitter.com/L7bN13FjRq

Andressa Urach vai ajudar o pai

Para o programa Chupim, da Metropolitana, Andressa Urach contou que, apesar das desavenças que já teve com o pai no passado, ela irá ajudá-lo na criação dos conteúdos adultos.

"Nada como um dia após o outro. Ele foi lá, acabou comigo, falou que eu não era filha dele, queria DNA, me chamou de um monte de coisa, me ofendeu por eu trabalhar com conteúdo adulto. E aí, tudo veio na minha mão né. Veio umas conversas dele mandando áudios para as meninas para elas gravarem com ele. Porque agora ele quer ser criador de conteúdo adulto", disse a famosa.

Questionada se pretende ajudar o pai, Urach afirmou: "Vou! Vou ajudar! É como te falei, eu não sou igual aos outros. As pessoas me fazem o mal e eu perdoo, ajudo, não sou do mal não. Eu fico com raiva na hora, falo umas besteiras, mas quando tem que ajudar eu ajudo. Não pago na mesma moeda não. Não pago mal com mal não", destacou.