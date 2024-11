Ciclista vende conteúdo adulto para financiar carreira esportiva

Igor Nova, ciclista brasileiro, viu suas redes sociais se transformarem após um impulso inesperado no Twitter/X. Em poucas horas, o perfil DanPimpão compartilhou sua trajetória, aumentando seu número de seguidores de 2 mil para mais de 60 mil. O sucesso digital, aliado ao seu conteúdo adulto, foi visto por muitos como uma estratégia para financiar sua carreira esportiva. Em seu perfil, Igor explicou que as finanças obtidas com sua nova abordagem visam investir em seu sonho olímpico.

O ciclista, que tem o objetivo de competir nos Jogos Olímpicos, esclareceu que usa os ganhos com o conteúdo adulto apenas para se manter e poder competir. Ele mencionou que a classificação para uma Olimpíada no ciclismo de pista exige um ranking mundial, sendo necessário acumular pontos em competições internacionais. "Para correr, bom, precisa de grana", destacou, ressaltando a dificuldade financeira enfrentada por atletas de seu esporte no Brasil, que ainda carecem de apoio governamental.

Igor Nova compartilhou detalhes sobre sua jornada pessoal e como superou momentos difíceis após perder sua mãe em 2019. Sem um suporte familiar, ele decidiu investir tudo na sua carreira de ciclista. A pequena reserva deixada por sua mãe foi crucial para ele começar a competir e se dedicar integralmente ao esporte. Com esse novo olhar sobre a vida, Igor se focou na busca por seus objetivos e fez do ciclismo sua prioridade.

Embora as críticas sobre o uso de conteúdos adultos para financiar sua carreira continuem, Igor manteve sua postura e agradeceu aos novos seguidores. Ele reforçou a importância de manter um bom desempenho físico e de ter um planejamento financeiro sólido. "A parte boa é que o shape se mantém sempre", concluiu o atleta, que segue firme na preparação para suas competições, agora com o apoio de milhares de fãs ao redor do mundo.