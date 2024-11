Como foi o retorno de Zayn Malik aos palcos em oito anos

Na última terça-feira (26), o Hammersmith Apollo, em Londres, foi palco de um momento aguardado por anos: o retorno de Zayn Malik aos palcos. O teatro, com capacidade para 5.000 pessoas, foi tomado por uma atmosfera de expectativa e emoção, refletindo o impacto que o cantor de 31 anos ainda exerce sobre seus fãs, mesmo após quase uma década longe das apresentações ao vivo.

Malik iniciou a apresentação com “My Woman”, mostrando-se visivelmente tocado pela recepção calorosa do público. Vestindo um chapéu trilby e segurando um microfone vermelho, o cantor percorreu um setlist que destacou suas composições mais recentes, como “In The Bag” e “Lied To”, mas optou por não incluir canções do One Direction, nem alguns de seus maiores sucessos solo, como “Dusk Till Dawn”.

Apesar de evitar comentários diretos sobre os desafios que enfrentou nos últimos anos, Malik deixou claro seu reconhecimento ao apoio dos fãs. “É uma sensação foda estar aqui,” disse ele em um momento, antes de convidar a plateia a aproveitar a noite: “Tomem um drink, deem risada e cantem o mais alto que puderem.”

O show em Londres aconteceu poucos dias após um período emocionalmente intenso para o artista, que compareceu ao funeral de seu ex-colega de banda Liam Payne, realizado no início da semana. Durante sua apresentação em Leeds, que deu início à turnê no Reino Unido, Zayn prestou uma homenagem a Payne projetando no telão a mensagem: “Liam Payne 1993-2024. Love you, bro”, acompanhada de sua música “Stardust”.

Ao longo do espetáculo no Hammersmith Apollo, Malik interagiu com o público de forma genuína, demonstrando gratidão pela paciência e fidelidade de sua base de fãs. “Obrigado por sempre acreditarem em mim,” disse ele, pausando em diversos momentos para verificar o bem-estar da plateia.

Desde uma versão reimaginada de “Pillowtalk” em estilo country até uma homenagem ao cantor Paolo Nutini com “Last Request”, Zayn mostrou-se mais confiante e à vontade no palco, contrastando com suas raras e discretas aparições públicas nos últimos anos.

A turnê de Malik pelo Reino Unido segue até o dia 9 de dezembro, com apresentações marcadas em cidades como Manchester, Newcastle e Edimburgo, antes de continuar pelos Estados Unidos em 2025.

Como foi o início da turnê solo de Zayn Malik

Após um período de adiamento, Zayn Malik finalmente deu início à sua tão esperada “Stairway To The Sky Tour”. Originalmente, o cantor planejava começar a turnê em outubro deste ano, mas a perda trágica de seu ex-colega de banda Liam Payne, falecido em outubro, levou o músico a adiar as datas. Zayn, visivelmente abalado pela morte de Liam, optou por remarcar os shows, com as apresentações nos Estados Unidos agora programadas para janeiro de 2024.

Zayn compartilhou a decisão nas redes sociais, explicando a situação com sensibilidade: “Tomei a decisão de adiar a temporada de shows nos Estados Unidos com a ‘Stairway To The Sky Tour’. As datas foram remarcadas para janeiro e vou publicá-las assim que estiver tudo pronto”, escreveu ele, referindo-se à “perda dolorosa” vivida após o falecimento de Liam.

Em uma carta aberta no Instagram, Zayn expressou sua dor pela partida do amigo, chamando-o de “irmão” e destacando os momentos positivos que compartilhou ao longo dos anos com Liam. O cantor também postou uma foto histórica de ambos, quando ainda eram membros da One Direction, mostrando o vínculo profundo que sempre os uniu. A morte de Liam, ocorrida em Buenos Aires devido a um acidente trágico, deixou os fãs e colegas de banda devastados.

Zayn foi um dos primeiros a comparecer ao velório de Liam, realizado em 20 de novembro, junto com outros ex-integrantes da One Direction, como Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan. Zayn deixou a One Direction em 2015 e desde então tem construído sua carreira solo com grande sucesso.

Seu primeiro álbum solo, “Mind of Mine”, foi lançado em 2016, seguido por outros três discos, incluindo o mais recente, “Room Under The Stairs”, lançado em maio deste ano. A turnê “Stairway To The Sky” marca um importante capítulo na carreira de Zayn, que agora se apresenta para um público ansioso para vê-lo em sua jornada musical individual.