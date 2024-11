Lady Gaga fará show gratuito no Brasil em 2025? O que se sabe

Os fãs de Lady Gaga, conhecidos como “little monsters”, estão em contagem regressiva para uma possível apresentação gratuita da cantora no Brasil. De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a artista estaria em fase final de negociações para realizar um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio de 2025.

O evento seguiria o formato do espetáculo de Madonna, que reuniu uma multidão no mesmo local em maio deste ano. A data-limite para a conclusão das negociações entre a equipe de Gaga e a Prefeitura do Rio de Janeiro é 15 de dezembro. Apenas após esse prazo, um anúncio oficial deve ser feito.

Os rumores ganharam força após o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicar no X (antigo Twitter) um vídeo de Lady Gaga cantando “Shallow”, acompanhado da legenda: “‘Todo Mundo no Rio!’ Entendedores entenderão! Sinais!”. Além disso, o hotel Copacabana Palace bloqueou reservas em períodos estratégicos de maio e junho, coincidindo com a possível data do show. O mesmo ocorreu durante a passagem de Madonna pela cidade.

Até o momento, a Prefeitura do Rio de Janeiro não confirmou a realização do show. A Riotur, responsável pela organização de eventos na cidade, declarou não ter informações sobre a apresentação. Já a produtora Bônus Track, que colaborou com o evento de Madonna, afirmou que as negociações estão em andamento, mas ainda sem confirmação oficial.

Como será a sonoridade do novo álbum de Lady Gaga

Lady Gaga está preparando um novo álbum que promete retomar a sonoridade de seus primeiros trabalhos, com uma pegada mais voltada para o dark-pop. Em entrevista à Vogue norte-americana, a cantora de 38 anos compartilhou detalhes sobre o projeto, que mistura gêneros e será uma verdadeira celebração das influências musicais que a moldaram ao longo da carreira.

Gaga explicou que o álbum será uma “mistura caótica” de gêneros, com um enfoque mais pessoal e profundo, refletindo sua jornada como produtora e artista. “Quando escrevo, produzo e canto músicas, estou sempre recorrendo ao meu conhecimento da história da música e dos artistas que vieram antes de mim”, afirmou. Ela revelou ainda que, ao retornar a um estilo pop mais sombrio, as suas primeiras conexões com a música voltaram à tona, resultando em um som com muito do espírito de seus álbuns The Fame Monster e Born This Way.

No quesito musical, o novo disco manterá a mistura característica de Gaga entre instrumentos ao vivo e programação eletrônica, elementos que ela já havia explorado em Chromatica. A cantora promete um equilíbrio entre a experimentação sonora e a diversão, com músicas que não são excessivamente sérias, mas sim projetadas para serem curtidas em festas, clubes ou momentos descontraídos. “É um momento para se divertir, para se livrar de suas preocupações”, disse.

Em termos de letras, Gaga abordará sua própria dualidade, lidando com o caos interno enquanto também celebra a vontade de dançar e se divertir. “Cada música é um exercício de caos pessoal – uma maneira de lidar comigo mesma”, afirmou, destacando que o álbum terá uma vibração de libertação e celebração.

Além do lançamento do álbum, Gaga também tem se expressado em lançamentos solos, como a nova versão de “Disease”, que chega às plataformas com uma abordagem mais intimista. A terceira versão da canção, chamada “The Poison Live”, apresenta a cantora ao vivo, acompanhada apenas por uma guitarra de Tim Stewart, com quem trabalhou desde a era Born This Way. Essa versão traz mais tensão à produção, com a guitarra elétrica intensificando a dor presente na letra, algo que Gaga encontrou de forma inédita, ao explorar sua dor emocional de maneira mais visceral.

O novo álbum de Lady Gaga, com suas influências e sonoridade única, promete ser uma nova fase da artista, repleta de introspecção e diversão, para agradar tanto aos fãs mais antigos quanto àqueles que estão acompanhando sua evolução musical.