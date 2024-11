Eliana estreia na rede Globo e internautas reagem

Em breve, Eliana comandará o The Masked Singer Brasil, que já teve Ivete Sangalo como apresentadora. O programa promete celebrar os 60 anos da Globo, com personagens icônicos das telenovelas - (crédito: Divulgação/ Rede X)

Eliana, apresentadora, na noite desta quinta-feira (28), estreou na Globo no comando do Vem Que Tem na Globo, programa que serve como esquenta para a Black Friday. Ao lado do humorista Paulo Vieira, a loira roubou a cena.

‘Maravilhosa’

"Maravilhosa Eliana na sua estreia", "Não adianta, a Eliana nasceu para programa de auditório mesmo", "Que estreia linda da Eliana na tela da Globo, brilhe muito rainha", vibraram os internautas.

Saiba Mais Diversão e Arte Filme brasiliense "Nossa história" celebra identidade afro-brasileira

Diversão e Arte Drake acusa Universal Music de “Inflar Artificialmente” música de Kendrick Lamar

Diversão e Arte Ela (não) vem (mais): memes repercutem show de Lady Gaga em Copacabana

Diversão e Arte Dani Flomin fecha parceria com protetor labial Carmed em nova música

Diversão e Arte A data de estreia de ‘Hurry Up Tomorrow’, do The Weeknd

Diversão e Arte O que se sabe sobre a possível aposentadoria de Cher

Mais cedo, a apresentadora global postou uma foto exuberante na beira da piscina, de biquíni sem alça, em plena rede social. "Me energizando para a estreia na @tvglobo. Hoje depois da Novela Mania de você, espero vcs no programa "Vem Que Tem" com as melhores ofertas da Black Friday. Eu e o querido @paulovieira.oficial vamos te divertir. Vem que tem!", colocou ela na legenda.

Em breve, Eliana comandará o The Masked Singer Brasil, que já teve Ivete Sangalo como apresentadora. O programa promete celebrar os 60 anos da Globo, com personagens icônicos das telenovelas.

Que estreia linda da Eliana na tela da Globo, brilhe muito rainha #VemQueTem pic.twitter.com/Fe4iEdNpEZ — Tiago Dias Brandwain de Vielmond Giardini Pillar (@dia_tiago) November 29, 2024

O microfone branco da Eliana pra ela se sentir a vontade e confortável na apresentação do #VemQueTem na TV Globo pic.twitter.com/XDuC1KhJtA — Allan (@limalblue) November 29, 2024

Eliana é carismática em qualquer lugar onde pisa. #VemQueTem — Jhonatan, o JB+ (OFICIAL) (@jobaltazarbr) November 29, 2024

Não adianta, a Eliana nasceu para programa de auditório mesmo. #VemQueTem pic.twitter.com/IfEP9qHklg — Higor Henrique (@Higor_hs) November 29, 2024