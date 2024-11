Documentário Belo: Perto Demais da Luz resgata cenas com Viviane Araújo

Na época, o casal era um dos mais comentados do Brasil. O vídeo também evidencia a química e a intensidade do relacionamento - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Com a estreia do documentário Belo: Perto Demais da Luz no Globoplay, episódios marcantes da vida do cantor estão ganhando destaque nas redes sociais. Entre eles, um vídeo de 1999, em que Viviane Araújo surpreende Belo com uma declaração ao vivo no programa Fantasia. Na época, ele ainda liderava o grupo Soweto e a atriz estava no auge como Dona Rosinha em Escolinha do Professor Raimundo.

A cena emblemática foi resgatada por páginas como @chadebastidoresoficial. Durante o programa, Viviane ligou para Belo e declarou: "Você é muito importante para mim, o homem da minha vida". Surpreso e emocionado, o cantor respondeu: "Eu também amo você. No ano que vem, eu vou casar com você". O momento arrancou aplausos da plateia e marcou o romance do casal, que durou nove anos.

Na época, o casal era um dos mais comentados do Brasil. O vídeo também evidencia a química e a intensidade do relacionamento. Viviane completou a surpresa com um emocionado "Te amo muito, viu? Volta logo. Estou com saudade". A declaração pública se tornou um símbolo do amor entre os dois, trazendo nostalgia aos fãs, especialmente após o lançamento do documentário.

O registro, além de reviver memórias, ressalta o quanto Belo e Viviane marcaram a cultura pop dos anos 90. O documentário, que aborda várias facetas da vida do cantor, reacende conversas sobre sua trajetória, inclusive os momentos românticos com Viviane. O vídeo viral é prova de como os fãs ainda carregam carinho pela história do casal, mesmo tantos anos após sua separação.