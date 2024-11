Gracyanne diz que Belo mente compulsivamente

No documentário, Gracyanne explicou que as mentiras do ex-marido não estavam relacionadas à infidelidade, mas a aspectos cotidianos. Para ela, a falta de honestidade em situações simples tornou insustentável a convivência - (crédito: Reprodução/Globoplay)

Gracyanne Barbosa fez revelações impactantes no documentário Belo, Perto Demais da Luz, lançado no Globoplay. A musa fitness detalhou questões que marcaram o casamento de 15 anos com o cantor, afirmando que a dificuldade em lidar com a verdade foi um dos fatores principais para o término. "É difícil quando você olha nos olhos e não sabe se está ouvindo a verdade", revelou, destacando um comportamento compulsivo por parte de Belo.

No documentário, Gracyanne explicou que as mentiras do ex-marido não estavam relacionadas à infidelidade, mas a aspectos cotidianos. Para ela, a falta de honestidade em situações simples tornou insustentável a convivência. "Eu não queria chegar aqui e dizer que ele era um bom pai ou resolvia seus problemas, porque não é verdade", confessou. A sinceridade com que abordou a relação chamou atenção dos fãs e gerou debate nas redes sociais.

Saiba Mais Diversão e Arte 5 filmes e séries que estreiam no Prime Video em dezembro

Diversão e Arte Filme brasiliense "Nossa história" celebra identidade afro-brasileira

Diversão e Arte Drake acusa Universal Music de “Inflar Artificialmente” música de Kendrick Lamar

Gracyanne ainda refletiu sobre o impacto emocional que o relacionamento teve. Apesar de considerar o casamento um período feliz, ela admitiu que a distância emocional e a falta de solução para as questões do cantor levaram ao afastamento. "O amor talvez ainda exista, mas a vontade de resolver tudo e ficar juntos acabou", afirmou. A declaração emocionou o público, mostrando um lado mais vulnerável da influenciadora.

A série documental sobre Belo não apenas explora a trajetória do cantor, mas também apresenta perspectivas sinceras de quem conviveu de perto com ele. Gracyanne Barbosa trouxe autenticidade ao abordar os desafios enfrentados no casamento, reforçando a importância da saúde mental e da verdade em um relacionamento. A produção já está disponível no Globoplay, atraindo olhares atentos para as revelações e histórias por trás da vida do artista.