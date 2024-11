Batista Lima encanta e surpreende com clipe de ‘Você Lembra ?’

O cantor, compositor e produtor musical, Batista Lima, lançou o clipe Você Lembra?, o artista é um dos grandes nomes do forró romântico, sendo reconhecido pela sua presença de palco, suas canções de amor e sua trajetória na música nordestina.

O clipe da música já está disponível no YouTube, o vídeo é uma continuação da história de Porque não vê, um single que marcou uma geração e que fez e ainda faz muito sucesso, mesmo sendo lançada a mais de 20 anos.

“Muitas pessoas pediram para eu fazer uma continuação do sucesso, para os mais novos conhecerem o forró romântico. Com a ajuda das minhas filhas, que são formadas em Marketing, esse clipe dá sequência à história do ‘Porque Não Vê’. E no final do clipe, tem uma surpresa que deixa todo o mundo ansioso”, destacou o cantor.

Em entrevistado, o astro do forró, lembrou da parceria com a atriz e roteirista Mônica Carvalho, onde ambos protagonizaram uma história de amor, para o clipe da música Porque não vê, e hoje repetem essa parceria no clipe de Você Lembra?.

“Esse encontro era muito cobrado pelos fãs, e não podia dar sequência a essa história sem a presença da Mônica”, declarou Batista Lima.

Batista Lima: a história de um dos ícones do forró

Batista Lima é um dos maiores nomes do forró romântico, conhecido por sua voz marcante e um talento incomparável. O artista é natural da cidade de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. O cantor iniciou sua carreira na música ainda jovem, influenciado pelas tradições do nordeste.

Seu nome ganhou destaque nacional quando se tornou vocalista da banda Limão com Mel, um dos grupos mais importantes do gênero, onde permaneceu na banda por mais de 20 anos.

Com sua voz única, Batista Lima conquistou uma legião de fãs e ajudou a consolidar o forró romântico, um estilo que mistura a dança animada com letras cheias de emoção. Um de seus maiores sucessos, Porque não vê, se tornou um clássico do gênero.

Ao longo de sua carreira solo, Batista Lima continua encantando o público com músicas que falam de amor e saudade, características marcantes do forró. Além disso, como produtor musical, ele tem contribuído para o desenvolvimento do gênero e ajudado a revelar novos talentos.

Com um repertório recheado de sucessos e uma trajetória que inspira gerações, Batista Lima permanece como uma referência do forró romântico, sempre conectando passado e presente e levando sua música a todos os cantos do país.