Nani Venâncio diz que Luigi Baricelli esconde que foi casado com ela

Nani Venâncio, musa das décadas de 80 e 90, hoje leva uma vida mais discreta, focada na família. Ela é mãe de duas filhas adultas e casada com o empresário Mauro Morizono há 32 anos. Sua carreira como modelo e apresentadora inclui momentos marcantes, como a icônica abertura da novela Pantanal, onde interpretava uma onça. Nos anos 90, ela e o ator Luigi Baricelli formavam um casal midiático, estampando capas de revistas.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Nani relembrou o relacionamento com Luigi Baricelli, que durou dois anos. Ela observou que, embora o romance tenha sido amplamente divulgado na mídia, Luigi parece querer apagar esse capítulo de sua história. Nani afirmou que, embora o ator tenha tido destaque em novelas como Laços de Família, ele nunca fala sobre o casamento deles, mesmo sendo capa de revista juntos.

A ex-modelo também revelou que, com o passar do tempo, perdeu completamente o contato com Luigi, que se casou com Andrea Baricelli em 1992. Segundo Nani, mesmo após sua união com Mauro Morizono, Luigi ainda a procurava, ligando para ela enquanto estava grávida de sua primeira filha. Ela destacou que ele não queria que ela se casasse, algo que a deixou surpresa à época.

Nani Venâncio, aos 56 anos, compartilhou suas memórias e experiências pessoais com sinceridade. Embora o relacionamento com Luigi Baricelli tenha ficado no passado, ela segue feliz ao lado de sua família.

