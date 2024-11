"Mania de Você": personagem esquecida no início retorna como vilã

Uma reviravolta inesperada promete agitar os próximos capítulos de Mania de Você. Uma personagem que havia sido praticamente esquecida no início da trama retorna, mas desta vez como vilã, surpreendendo tanto os telespectadores quanto os outros personagens.

Trata-se de Filipa (Joana de Verona). Ela ressurgirá na trama com sede de vingança e pronta para virar a vida de Rudá (Nicolas Prattes) de cabeça para baixo. Antes esquecida no início da história, a portuguesa volta agora como uma vilã ardilosa, disposta a tudo para arruinar o ex-namorado.

Grávida e enfrentando problemas familiares com a saúde debilitada da mãe, Filipa encontrará em Mavi (Chay Suede) o incentivo perfeito para arquitetar uma vingança cruel. Manipulada pelo comparsa, ela decidirá armar um plano macabro: forjará uma briga com Rudá, simulará sua própria morte e plantará todas as evidências contra ele. A intenção? Fazer com que o ativista ambiental seja preso por um crime que não cometeu.

Filipa convidará Rudá para um passeio de lancha, onde fingirá uma discussão acalorada. Ela o dopará em alto-mar, machucará a si mesma para espalhar sangue no local e desaparecerá sem deixar vestígios. Para completar o golpe, deixará uma série de registros de supostas ameaças feitas pelo ex, criando uma narrativa de violência que o colocará como principal suspeito.

Rudá preso e Viola em perigo

Com as provas incriminando-o, incluindo gravações de vídeo da suposta briga, Rudá será preso e enfrentará um inferno pessoal. Além disso, a trama colocará em risco seu relacionamento com Viola (Gabz). Manipulada por Mavi, Filipa usará o histórico amoroso do caiçara para alimentar sua trama de vingança, relembrando seus envolvimentos com Luma (Agatha Moreira) e a própria Viola.

Encurralado, Rudá dependerá da esperança de que a verdade venha à tona, enquanto enfrenta as consequências devastadoras de um plano cruel.

Mudanças no roteiro

A volta de Filipa como vilã já fazia parte dos esboços iniciais do autor João Emanuel Carneiro. A novela, entretanto, passou por ajustes em seu roteiro. Embora o retorno de Joana de Verona à novela já tenha sido confirmado, não se sabe ainda se a história permanecerá da mesma maneira. As informações foram divulgadas pelo portal Notícias da TV.

