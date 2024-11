Paulo Vieira é comparado com Chiquinho ao aparecer com Eliana

Paulo Vieira, de 32 anos, gerou risadas ao ser comparado ao icônico Chiquinho, assistente de palco de Eliana nos anos 90 e 2000. Durante a estreia do Vem que Tem na Globo, internautas apontaram a semelhança. "Que legal ver o Chiquinho e a Eliana na Globo", comentou um perfil. Em resposta, Paulo se divertiu: "Eu amei." A interação reviveu memórias da era de ouro dos programas infantis.

Edílson Oliveira, intérprete de Chiquinho, também marcou época com outros personagens. Além do assistente de palco, foi o Gênio do Poço no Festolândia (1991) e deu voz aos bonecos Melocoton e Flitz no Bom Dia & Cia. Suas atuações fizeram história ao lado de Eliana, consolidando um legado que cativa fãs até hoje. Paulo Vieira, ao entrar na brincadeira, reforçou o impacto cultural do personagem.

Após sua trajetória ao lado de Eliana, Edílson seguiu novos caminhos, apresentando programas como Ed Banana e O Mundo do Chiquinho. O carismático personagem ainda brilhou na Escolinha do Gugu até 2013. Mesmo longe da TV atualmente, Edílson mantém sua popularidade com shows em eventos e esquetes de humor nas redes sociais, sempre relembrando os momentos marcantes de sua carreira.

A despedida de Eliana do SBT trouxe Chiquinho de volta aos holofotes em uma homenagem emocionante. Agora, ao lado de Paulo Vieira, a memória do personagem ganha nova vida. A divertida comparação entre os dois artistas no Vem que Tem une gerações e celebra o humor que marcou décadas, mostrando o poder da nostalgia na cultura popular.

